В Мордовии осужденные встретились со своими родственниками

Осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии, навестили родственники.

Для родственников осужденных была проведена экскурсия по территории исправительного учреждения с посещением клуба-столовой, храма, пекарни, а также мест проживания, отдыха и занятия спортом.

Кроме того, для гостей были организованы чаепитие и праздничный концерт, где осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su