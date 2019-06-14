Сервисный центр Tissot

Сервисный центр "Точное время" www.Cleanin-G.ru предоставляет качественный ремонт швейцарских часов и браслетов Tissot с использованием только оригинальных деталей, по приемлемой цене. Благодаря тому, что сервисный центр "Точное время" напрямую сотрудничает с официальными представителями бренда Tissot, все детали поставляются наилучшего качества, без перебоев и необоснованно завышенных цен.
С полным перечнем услуг сервисного центра можно ознакомится на официальном сайте компании.
Среди наиболее популярных услуг:
Все мастера сервисного центра "Точное время" прошли обучение и стажировку в Швейцарии на заводе "ЕТА", а также проходят повышение квалификации ежегодно, благодаря чему в ремонте швейцарских часов применяются только новые и лучшие технологии.
Также сервисным центром проводится строжайший контроль качества ремонта с обязательным тестированием и гарантийным обслуживанием. Срок гарантии на ремонт, замену деталей или обслуживание составляет до 12 месяцев.
Сервисный центр "Точное время" это команда профессионалов своего дела, благодаря чему клиенты получают наилучший сервис и послегарантийное обслуживание изделия, что помогает экономить не только деньги, но и собственное время, которое бесценно.
Получить консультацию по ремонту или обслуживанию часов можно позвонив по одному из номеров +7 812 989 48 81 или +7 812 989 48 82, либо непосредственно в самой мастерской, которая находится по адресу Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 2, корпус 1,ТК "Старая деревня".