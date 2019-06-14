Сервисный центр Tissot

Сервисный центр "Точное время" www.Cleanin-G.ru предоставляет качественный ремонт швейцарских часов и браслетов Tissot с использованием только оригинальных деталей, по приемлемой цене. Благодаря тому, что сервисный центр "Точное время" напрямую сотрудничает с официальными представителями бренда Tissot, все детали поставляются наилучшего качества, без перебоев и необоснованно завышенных цен.

С полным перечнем услуг сервисного центра можно ознакомится на официальном сайте компании.

Среди наиболее популярных услуг:

Профилактическая чистка часов, их смазка и регулировка точности хронографов и хронометров.

Замена неисправных и износившихся деталей, переборка, реппасаж.

Проверка часов на оригинальность, размагничивание корпуса, замена прокладок и сальников.

Замена стекол любой сложности, в том числе изготовление кварцевого, минерального или сапфирового стекла.

Также на ремонт принимаются напольные и настенные часы с боем, любых производителей.

Замена батареек, ремешков, укорачивание браслетов и другие услуги.

Все мастера сервисного центра "Точное время" прошли обучение и стажировку в Швейцарии на заводе "ЕТА", а также проходят повышение квалификации ежегодно, благодаря чему в ремонте швейцарских часов применяются только новые и лучшие технологии.

Также сервисным центром проводится строжайший контроль качества ремонта с обязательным тестированием и гарантийным обслуживанием. Срок гарантии на ремонт, замену деталей или обслуживание составляет до 12 месяцев.

Сервисный центр "Точное время" это команда профессионалов своего дела, благодаря чему клиенты получают наилучший сервис и послегарантийное обслуживание изделия, что помогает экономить не только деньги, но и собственное время, которое бесценно.

Получить консультацию по ремонту или обслуживанию часов можно позвонив по одному из номеров +7 812 989 48 81 или +7 812 989 48 82, либо непосредственно в самой мастерской, которая находится по адресу Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 2, корпус 1,ТК "Старая деревня".