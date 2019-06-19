Проверка софтов крипто-ключей

Популярность криптовалюты среди пользователей интернета сегодня только растет, в связи с чем, и может потребоваться хранение электронной подписи. Обеспечить данную услугу могут только проверенные средства криптозащиты, однако многие пользователи благополучно игнорируют факт проверки наличия ЭП у самого устройства. Производитель использует ЭП для "маркировки" собственного софта, поэтому отсутствие ЭП должно заставить пользователя усомниться в надежности используемого продукта. Если у СКЗИ отсутствует порядочное подтверждение и личная ЭП производителя, то защита электронной подписи пользователя может находиться под угрозой.

Поскольку криптовалюты только начинают внедряться в мировую экономику, пользователь только знакомится с новым способом хранения валюты, а значит – ему еще не приходилось сталкиваться с проверкой наличия ЭП у средства криптозащиты.

Токен Рутокен 2.0 – надежное хранение электронной подписи

Сегодня ни одна важная операция в Интернете не проводится без защиты электронной подписи, поэтому важно выбрать действительно надежное средство криптозащиты. В сети токен Рутокен получил неплохие отзывы, хотя изредка все же можно встретить мнения недовольных пользователей. Для ЕГАИСпродукт подходит просто идеально, при этом чаще всего он используется для хранения электронной подписи и дальнейшей работы с документами. По большей части Рутокен был разработан для безопасной работы с документами в банках и госорганах.

Несмотря на относительно недавнее внедрение инновационной валюты, уже было зафиксировано запредельное число утерянных биткойнов на сумму более 1,5 миллиарда долларов. В результате многочисленных атак киберпреступников сотни тысяч людей со всего мира потеряли свои денежные средства. Только после этого владельцы крупнейших организаций всерьез задумались о запуске новых методов гарантии безопасности своих пользователей. Проверка наличия ЭП у используемого средства криптозащиты требует особого внимания со стороны пользователя, поскольку именно от этого зависит сохранность его денежных средств.