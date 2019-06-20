Самый интересный теннис онлайн

Сезон в теннисе набрал обороты, и позади уже 2 турнира серии «Большого шлема». Причем если в женской сетке постоянно фиксируются неожиданные результаты, то в мужской – все более чем стабильно и на коне признанные фавориты. Теннис онлайн поможет Вам узнавать больше об интересных противостояниях со всего мира.

Так, этим летом свой 12-й титул на кортах Парижа выиграл легендарный испанец Рафаэль Надаль, который вновь был на голову сильнее своих оппонентов на грунтовом турнире. Самым же тяжелым для него стало полуфинальное противостояние с Роджером Федерером. Все ожидали, что швейцарец составит конкуренцию Надалю, но в итоге дело закончилось уверенной победой испанца.

В решающей встрече Тим также не смог навязать конкуренцию признанному лидеру, что позволило Рафаэлю в очередной раз стать обладателем главного трофея. Благодаря теннису онлайн болельщики смогут в удобном формате получать новости и не упускать значимых для себя событий.

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