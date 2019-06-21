В каких городах копить на квартиру придётся всю жизнь

В каких российских городах-миллионниках квартиры дороже всего и сколько стоят самые дорогие апартаменты - рассказали эксперты ГородКвадратов.ру.

5 место - Нижний Новгород

Пятое место в рейтинге занимает Нижний Новгород. Один квадратный метр здесь в среднем стоит 69 163 рубля.

Однокомнатную квартиру можно приобрести за 2 700 000 рублей, двухкомнатную - за 3 800 000 рублей.

Самой дорогой квартирой Нижнего Новгорода стала многокомнатная квартира за 58 000 000 рублей. Общая площадь составляет 430 кв. м.

По документам - это квартира, на самом деле - четырёхэтажный дом с отдельным входом, гаражом и верандой.

Отделка дома выполнена из дорогих материалов, мебель изготовлена на заказ в Италии. На цокольном этаже находится банный комплекс с финской сауной, русской парной, кедровой бочкой и купелью.

4 место - Екатеринбург

На четвёртом месте рейтинга - Екатеринбург со средней ценой за квадратный метр 72 596 рублей.

В Екатеринбурге более 60 000 объявлений о продаже квартир. Однокомнатная квартира здесь в среднем стоит 2 800 000 рублей, двухкомнатная - 3 900 000 рублей.

Элитная недвижимость в Екатеринбурге представлена пятикомнатной квартирой площадью 240 кв. м. Её стоимость - 150 000 000 рублей.

Предлагается к продаже квартира люкс-класса, интерьер которой выполнен по индивидуальному проекту. Отделочные материалы, мебель, свет и декор - всё премиальных марок.

Дом имеет закрытую инфраструктуру: СПА- и фитнес-залы, кафе, рестораны, детский сад, брендовые магазины, поликлинику и прочее.

3 место - Казань

Столица Татарстана также вошла в топ-5 городов-миллионников и занимает третье место по стоимости одного квадратного метра - 82 336 рублей.

Средняя цена однокомнатных квартир в Казани площадью 40,2 кв. м - 3 600 000 рублей. Двухкомнатная квартира площадью 59,3 кв. м стоит 4 900 000 рублей.

Самая дорогая квартира в Казани выставлена на продажу за 150 000 000 рублей. 4 объединённые квартиры на этаже имеют общую площадь 350 кв. м.

Это шестикомнатная квартира с балконами и лоджией. С них открывается обзорный вид на реку Казанку и достопримечательности города.

Квартира расположена в доме премиального класса. В стоимость включены дизайнерский ремонт и итальянская мебель.

2 место - Санкт-Петербург

На втором месте расположился Санкт-Петербург. Средняя стоимость квадратного метра здесь - 134 396 рублей.

Однокомнатная квартира в Петербурге стоит порядка 5 400 000 рублей, двухкомнатная - 8 700 000 рублей.

Четырёхкомнатная квартира стоимостью 680 000 000 рублей - самая дорогая среди более 82 000 объявлений о продаже квартир в Санкт-Петербурге.

Это историческая квартира в элитном особняке Кушелева-Безбородко. Её площадь - 495 кв. м.

Здесь представлен роскошный классический интерьер. Квартиру украшают шикарные люстры, лепнина, позолота и колонны. При этом дизайнеры не забыли о встроенной технике, системах вентиляции и кондиционирования.

Величественная квартира, которую могут позволить себе только очень богатые люди, мечтающие о дворце.

1 место - Москва

Лидером рейтинга безусловно становится Москва. Здесь цена одного квадратного метра более 270 000 рублей. Стоимость однокомнатной квартиры в столице превышает 5 400 000 рублей.

Самые дорогие апартаменты в Москве выставлены на продажу за 2 600 000 000 рублей.

Это самый высокий трёхуровневый пентхаус в Европе. Он находится в башне «Федерация Восток». Потолок - это стеклянный купол площадью

2 136 кв. м.

Здесь открываются панорамные виды на Москву с высоты 360 метров. Высота потолка до 14 метров.

Дизайн апартаментов включает в себя: парадную, деловую, личное и служебное пространства. На третьем этаже предусмотрена зона для ведения бизнеса. Она находится отдельно от других помещений, для этого предусмотрены два лифта - для личного пользования хозяина и отдельный, для гостей.

В квартире также есть лаунж-зона с баром, парадная, столовая, гостиная, библиотека, винная и сигарная комнаты.