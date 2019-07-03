Не газом единым: как правительство поддержит экспорт

Правительство всерьез намерено заняться поддержкой несырьевого экспорта. В расширении международной торговли российскими высокотехнологичными товарами, продуктами питания и услугами видится залог роста российской экономики. Все ресурсы по поддержке этого направления правительством сконцентрированы в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» с амбициозной задачей удвоить российское присутствие на иностранных рынках уже к 2024 году. Какие меры предпринимаются, чтобы помочь российским экспортерам завоевать рынок, — в материале «Газеты.Ru».

Россия должна увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров – именно в этом правительство видит один из элементов быстрого роста российской экономики. Темпы роста не ниже среднемировых достижимы только при удвоении несырьевого экспорта к 2024 году, отмечал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Некоторые успехи в этом направлении уже достигнуты. Как показывает прошлый год, экспорт товаров такого вида растет довольно динамично. К концу 2018 года объем несырьевого экспорта увеличился на 11,7% и составил $149 млрд. Такой результат говорит об устойчивости финансово-промышленной системы к внешним шокам и санкциям. Существенное влияние оказала и проводимая несколько лет политика импортозамещения.

Главным образом причиной роста несырьевого экспорта в предыдущие годы стала сельскохозяйственная отрасль. «Благодаря высокому урожаю в 2017 году производителям удалось накопить серьезные запасы зерна, которые позволили увеличить продажи за рубеж не только в году рекордсмене, но и в 2018 году», — сказал «Газете.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Вместе с тем правительство к 2024 году ставит еще более амбициозную задачу – экспорт только несырьевых товаров должен увеличиться до $250 млрд. В такую же сумму в 2016 году оценивался весь российский экспорт, включая нефть и газ.

Движение к цели в правительстве оценивают позитивно. «Пока мы идем с опережающим результатом», — говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. Силуанов отмечал, что объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2019 году должен вырасти на 8% по сравнению с 2018 годом и составить $160 млрд.

Тем не менее, наращивать экспорт мешают некоторые препятствия. Это не только очевидные международные санкции и торговые войны, но и структурные проблемы российского экспорта. У России мало конкурентных экспортных товаров. По подсчетам экспертов, из 1200 товарных позиций Россия имеет на международных рынках лишь 160–170 товаров со сравнительным преимуществом. У Китая, США и других развитых стран таких товаров более 400. Таким образом, можно сделать вывод о том, что структура экспорта в России не диверсифицирована. Чтобы наращивать экспорт и достигать целевых показателей, не обойтись без увеличения числа конкурентных товаров.

Кроме того, Россия слабо вовлечена в глобальные цепочки добавленной стоимости — именно они выступают основным элементом мировой торговли в настоящее время. По формальным показателям участия в глобальных цепочках Россия в 1,5–2 раза хуже, чем в среднем по странам ОЭСР.

Сегодня постепенно экспорт становится все более разнообразным и диверсифицированным как по направлениям, так и по странам-покупателям, отмечает Николаев. По его словам, достойный результат по несырьевому экспорту в 2018 году достигнут в том числе благодаря усилиям по кредитованию покупателей.

Основные ресурсы по поддержке экспорта были сгруппированы в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». Пять федеральных проектов, из которых и состоит этот нацпроект, фактически являются теми реперными точками, на которых правительство сосредоточило усилия поддержки. Названия говорят сами за себя: «Промышленный экспорт», «Экспорт услуг» и «Экспорт продукции АПК». Кроме того, в отдельные направления выделены инфраструктурная поддержка, которая будет оказана экспортерам по федеральным проектам «Логистика международной торговли» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В федеральном бюджете на экспортный нацпроект выделено в 2019 году 86,2 млрд рублей, в 2020 году — 74,5 млрд рублей, в 2021 году — 124 млрд рублей.

Для решения амбициозных задач внешней торговли, центром которых является увеличение экспорта, правительство уже предложило некоторые изменения. В частности, принят закон, предусматривающий право на вычет «входного» НДС при экспорте услуг. Российские организации смогут получать налоговый вычет при экспорте услуг по аналогии с налоговым вычетом на товары. Таким образом снижается налоговая нагрузка для компаний, оказывающих некоторые виды услуг иностранным покупателям, например, услуги по разработке программных продуктов и баз данных, строительные, лизинговые, инжиниринговые услуги и так далее.

Кроме того, должны смягчиться требования валютного контроля. Ранее Антон Силуанов инициировал смягчение штрафов за нарушение валютного законодательства. Сегодня размер штрафа составляет 100% объема выручки, тогда как планирует понизить его до минимальных значений в 3-5%. При этом ответственность не будет наступать, если нарушение срока не превышает 30 дней. К тому же предполагается смягчить санкции и упростить требования к составлению отчетности по валютным операциям. Будет предоставлена отсрочка на 90 дней на устранение неточностей и предоставление отчетности. Поправки готовятся ко второму чтению в Госдуме. Минфин и Центробанк согласовали отмену к 2024 году репатриации валютной выручки по контрактам, заключенным в рублях.

Основательная поддержка экспорта должна обеспечиваться единой системой поддержки. Ключевая роль отводится поддержке производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). КППК позволят компаниям субсидировать 4,5% от банковской ставки по кредитам, взятым на разные цели, но объединенным экспортной идеей — от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом. Льготу можно получить под кредит, максимальная сумма которого 60 млрд рублей. Соглашения по КППК начнут работать со следующего года.

Всего на реализацию КППК до 2024 года планируется направить 327 млрд рублей.

Другая часть системы – это единая сеть поддержки экспорта в 11 регионах. Проект пока запущен в пилотном режиме на база Российского экспортного центра (РЭЦ). Сеть включает в себя все центры поддержки экспорта Минэкономразвития, а также торгпредства в семи зарубежных странах: в КНР, Германии, Турции, Индии, Вьетнаме, Узбекистане и Сингапуре.

Также на базе цифровой платформы РЭЦ создается механизм «Одного окна». Речь идет об электронном взаимодействии участников внешней торговли и органов государственной власти. Так, предполагается, что экспортер сможет получить услуги органов власти в личном кабинете. Например, подтверждение 0% ставки НДС при экспорте товаров, таможенное декларирование, лицензирование и сертификация.

Для экспортеров запускаются и акселерационные программы. В рамках действующих акселерационных программ диагностику прошли 304 организации, 80 компаний уже подписали «дорожные карты» и находятся на этапе «подготовка к экспорту».

В этом году в разы увеличивается и объем поддержки региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Объем субсидий возрастает вшестеро — до 3,5 млрд рублей на 2019 год. Особое внимание уделяется поддержке экспорта сельхозпродукции, услуг и технологий. Уже по итогам 2018 года достигнут новый исторический максимум экспорта продукции АПК — $25,8 млрд. Россия заняла второе место по экспорту зерна (54,8 млн т) и установила мировой рекорд по экспорту пшеницы (44 млн т). В дальнейшем в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» будет создана единая отраслевая система продвижения и позиционирования сельхозпродукции.

Главное, чтобы все эти меры поддержки не захлебнулись в отсутствии самих экспортеров. Поэтому Антон Силуанов тесно увязывает поддержку экспорта с другими экономическими нацпроектами, посвященными повышению производительности труда и поддержки малого и среднего предпринимательства. Потому что в настоящее время экономические и административные границы для российской продукции отсутствуют. И правительство заинтересовано, что бы каждый предприниматель развивал свои амбиции и предлагал свои товары на зарубежных рынках, пусть даже это будут рынки не самых экономически развитых стран.

Источник: Gazeta.ru