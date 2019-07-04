Когда следует делать замену замков?



Замки дверей домов, квартир, офисов и автомобилей бывают различной конструкции, уровня защиты от взлома и стоимости. Но даже самые надежные запорные механизмы могут иногда подводить. Так в каких же случаях может понадобиться замена дверных замков , в том числе срочная?

Когда требуется замена замков

Смена запирающего устройства в дверном полотне нужна в ряде случаев:

1) При потере ключа (включая запасные). Это достаточно распространенная причина, которая является поводом для замены запорного механизма . Когда остался хоть один ключ, есть возможность изготовить дубликат, однако риск быть ограбленными, если потерянный ключ найдет злоумышленник, достаточно высок.

2) При покупке новой входной двери . Как правило, дверное полотно не комплектуется запирающим устройством, поэтому предстоит приобрести механизм самостоятельно и заняться его установкой.

3) В случае замены ненадежного механизма. Если дверное полотно комплектуется с замком, о его надежности говорить не стоит. Поэтому нужно заменить ненадежный замок на более качественную модель с надежным механизмом секретности .

4) При поломке цилиндрового или сувальдного механизма . Если модель замка изготовлена из материала низкого качества, это довольно быстро приводит к его поломке. Также причиной выхода механизма из строя является некорректное обращение с ним.

5) При взломе входной двери . Данная ситуация возникает, когда в помещение кто-то пытался проникнуть. Иногда достаточно заменить механизм , но в некоторых случаях приходится менять и дверь, поврежденную злоумышленниками.

6) При передаче квартиры/дома новым хозяевам. Эта мера предосторожности обязательна, так как нельзя быть уверенным в порядочности посторонних людей. В этом случае нужно приобрести устройство импортных или отечественных производителей и произвести замену.

Смена замков во входных дверях - процедура не сложная, однако, без набора инструментов и определенных навыков выполнить работу вряд ли получится. Потребуется помощь профессионалов . Грамотные мастера подберут надежный запорный механизм и установят его качественно и быстро.

Кому доверить замену замков

Существует много компаний, которые предлагают свои услуги по установке различных дверных замков . Но стоит отдать предпочтение организациям с выгодными условиями сотрудничества и положительными отзывами клиентов.

Обратившись к нам на https://www.lockservice.pro/zamena-zamkov , можно рассчитывать на высокое качество, гарантийное обслуживание и приемлемые цены, а для юридических лиц предложены различные формы оплаты.

Мы работаем по Москве и в непосредственной близости от станций метро и предлагаем:

Замену и вскрытие замков всех типов.

всех типов. Замену фурнитуры , личинок, дверных ручек.

, личинок, Срочное вскрытие замков в автомобилях и сейфах.

замков в автомобилях и сейфах. Сервисное обслуживание до трех лет.

Замена замков и фурнитуры в нашей организации осуществляется сотрудниками с большим практическим опытом в удобное для клиента время. Специалисты прибывают на объект максимально быстро – в течение 15 минут. Для вызова мастера нужно связаться с менеджером компании по телефону.

