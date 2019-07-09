Где искать прогнозы для ставок на спорт

Делать ставки на матчи - хороший способ получить деньги, тратя минимум сил и энергии. Единственное, что требуется, это ваши умения мыслить логически, анализировать и прогнозировать. Хотя на самом деле и это вовсе не обязательно, если вы готовы довериться каперам – профессиональным аналитикам.

Если вы уже точно решили начать зарабатывать на ставках, то возникает логичный вопрос: где искать надежные источники информации о ставках и прогнозы на спортивные мероприятия?

Важно найти прогнозы, которые позволят вам получать деньги регулярно, а не превратят ваш потенциальный заработок в убыток.

Где можно получить прогнозы

Итак, давайте разберемся, где можно узнать точные прогнозы на спортивное событие.

Сайты

В сети есть множество ресурсов с платными или бесплатными прогнозами. Их создают как капперы-профессионали, так и мошенники, или люди, ничего не понимающие в ставках. Для первых это вид рекламы: они получают доверие, и позже люди с большей вероятностью захотят купить у них платный прогноз. Для вторых - простой обман, который доверчивая аудитория поймет не сразу, отдав деньги на "точный" прогноз. На самом же деле, этот прогноз точно не сработает.

Не ведитесь на кучу рекламы, обещания зарабатывать миллионы и «стопроцентный» результат.

Пользуйтесь своим умом и интуицией, в первую очередь. Это не аксиома, но, чем более раскручен сайт, тем меньше вероятность, что платные прогнозы там будут качественные и надежные. Нужно хорошо поискать, чтобы найти источник с обоснованными и просчитанными спортивными прогнозами, например вот.

Telegram-каналы

Каналы каперов, которые делятся своими прогнозами, довольно популярные сейчас. Это менее надежно, чем те же сайты, так как неясно, кто стоит за этими именами. Телеграм-каналы также продают рекламу, поэтому и здесь действует правило «чем больше раскрученное - тем хуже». Но не воспринимайте утверждение за истину, это только статистика. Подходите к выбору с головой!

Так же, как и с сайтами, нужно хорошо постараться, чтобы найти достойный доверия источник. Будьте осторожными и не покупайте сразу же платный прогноз, даже если в группу кидают скриншоты кучи довольных подписчиков, которые приобрели платную подписку. Всегда есть вероятность фейка, проще говоря, вся эта красивая картинка - нажива.

Форумы

Спортивные форумы - хороший вариант для новичков. Здесь настоящий опыт, бесплатные рекомендации и объяснения каких-то базовых вещей. Вы можете спросить все, что угодно, и получите ответ.

Что касается самих прогнозов - никто не гарантирует их точность. Ведь на форумах проводят время не специалисты, а такие же обычные игроки, которые пытаются разобраться, в каких конторах делать ставки, какого размера, какие виды ставок бывают и т.д.

Самостоятельное прогнозирование

Самый сложный из предложенных вариантов - это делать все самому. Преимущества таких прогнозов только в том, что вы не попадете в руки мошенника. Но если вы уверены в своей интуиции, знаете все необходимое, умеете анализировать и, конечно, прекрасно разбираетесь в спорте, то это лучший вариант.

Но практика показывает, что изучение и погружение в сферу ставок и прогнозов занимает годы. При этом точность ваших прогнозов все равно не гарантирована. К тому же, большинство начинающих игроков не хотят тратить свое время на изучения всех тонкостей, у них нет возможности следить за спортивными новостями. Поэтому единственным простым вариантом становится капер.

Общие рекомендации

Во-первых, все ошибаются и это нужно понимать. Никто не гарантирует 100% результат. Подбирая сайт или канал, последите за ним несколько дней, не делая ставок. Посчитайте настоящую статистику, сколько плюсов и сколько проигрышей, перекрывают ли эти выигрыши неудачные ставки. Но учитывать нужно все предложенные прогнозы. Цифры помогут вам понять настоящую прибыль с таких ставок, если она, конечно, есть.

Обратите внимание на букмекерские конторы, в которых вы делаете ставку. Есть шанс наткнуться на мошенников и здесь. Даже при выигрыше вам не захотят выдавать эти деньги или же будут другие махинации. Чтобы такого не случалось, есть специальные рейтинги букмекерских контор. В них можно узнать насколько надежным и легальным является тот или иной букмекер.