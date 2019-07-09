Самые быстрые хоккеисты в истории

Наверняка все понимают, насколько большую роль в хоккее играет скорость игроков. Хоккей сам по себе считается одним из самых быстрых видов спорта и в этом можно убедиться лишь в случае, когда вы сами побываете на матче и посмотрите на все это вживую. Сегодня мы выделим самых быстрых хоккеистов в мире, которые отличаются особенными данными и используют это в интересах своих коллективов.

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Самые быстрые хоккеисты

Сразу же отметим, что данный перечень не является на 100% точным и некоторые по-настоящему быстрые игроки могли не попасть в этот рейтинг.

Бобби Орр

Игрок начал свою профессиональную карьеру в 1966-м году и пробыл на льду 12 полных лет. Даже на сегодняшний день его принято считать неким революционером. Являясь игроком защитного амплуа, он демонстрировал просто невероятные по скорости забеги. В то время он был не просто самым быстрым защитником, а и одним из самых быстрых хоккеистов в целом.

Одним из преимуществ Бобби считалось умение четко координировать свои действия, грамотно работая корпусом. Именно за счет этого, защитники противоборствующего коллектива не имели много шансов остановить летящего на огромной скорости хоккеиста, который за пол секунды отрывался от преследователей на несколько метров. Не удивительно, что Орр попал в список самых быстрых хоккеистов в мире.

Пол Коффи

Карьера игрока берет свое начало в 1978-м году, тогда он считался лишь перспективным юношей с неплохими скоростными данными. В итоге, на льду игрок провел более 22-х лет, сумев сполна реализовать свои сильные стороны. Хоккеист так же был игроком защитного амплуа, но это не мешало ему качественно подключаться к атакам.

Особенно все это было заметно в сезоне 1985-86 годов, когда в составе Edmonto Oilers играл неудержимый Гретцки. Как не странно, но именно защитник наколотил 48 шайб по итогам сезона, став рекордсменом по данному показателю среди защитников. Хоть его и трудно назвать самым быстрым хоккеистом в истории хоккея, со своими задачами он справлялся на все 100 процентов.

Павел Буре

Пожалуй, один из самых узнаваемых персонажей в хоккее начала нулевых. В свое время он получил прозвище “Русская ракета”, которое было дано ему не напрасно. Являясь игроком атакующего плана, он умел грамотно воспользоваться свободным пространством. Мало того, не имея каких-то необычных технических возможностей, за счет скорости он мог прорваться и через насыщенный центр обороны, используя маленькие коридоры из защитников.

Доказательством тому, что Павел входил в список самых быстрых хоккеистов в мире можно привести показатели его результативности в сезонах 1999-2000-ых годов. На протяжении 2-х сезонов к ряду ему удавалось вколачивать по 60 шайб в ворота своих оппонентов. Напомним, что делал он это, выступая за хоккейный клуб Canucks.

Сергей Федоров

В свое время Сергей отлично дополнял трио Буре, Могильный. Уже тогда он считался 3-м важнейшим звеном молодежного хоккея конца 80-ых годов. Уже в 90-м году он оказался в Детройте. Именно тогда стали всерьез проявляться его скоростные качества. Стоит отметить, что в плане скорости разгона он всерьез уступал Буре, о котором уже упоминалось ранее.

При этом, фишка Федорова заключалась в больших шагах и умении избегать силовых приемов. Он как будто проскальзывал между всеми игроками, минуя их как фишки во время тренировки. К слову, хоккеист является 3-кратным обладателем Кубка Стэнли, что уже о многом говорит. Сергей без малейших сомнений достоин вхождения в перечень самых быстрых хоккеистов в мире. Скорость – это то, что он умел грамотно использовать на все сто процентов.

Максим Афиногенов

Дебют игрока в НХЛ оказался более удачным, чем тот мог себе представить. Уже в первом матче он успел отметиться голевой передачей и первой заброшенной шайбой. Спустя 5 лет в жизни Максима случились обстоятельства, вынудившие того вновь вернуться в российский чемпионат.

Мало того, в 2011-м году он стал самым быстрым игроком Матча всех звезд. Ему покорился полный радиус площадки всего за 13.96 секунд. Даже звездные игроки из НХЛ не смогли достигнуть этого показателя, их максимальный уровень дошел до отметки в 14.238. Этот факт в очередной раз говорит, что именно российские хоккеисты самые быстрые и обладают огромнейшим потенциалом.

Заключение

Итог здесь напрашивается сам собой, скорость в хоккее – это один из основных компонентов, без которого никак не обойтись. Благо, местные академии выпускают немало талантливой молодежи, которая при должном подходе имеет реальные шансы составить конкуренцию ныне действующему коллективу, выступающему в сборной России.