Компания из Саранска разрабатывает ПО для крупнейшей в России детской футбольной школы

IT-компания Лонг Кэт подписала договор на разработку CRM системы для крупнейшей в России детской футбольной школы Kings. Программное обеспечение планируется реализовать к 2020 году.

KINGS – первый детский футбольный клуб на территории России, который открыли действующие игроки сборной России по футболу, Георгий Щенников и Виктор Васин. В числе друзей и помощников такие именитые спортсмены, как Эльвира Тодуа, Фёдор Чалов, Александр Рязанцев, Кирилл Панченко, Виктор Файзулин и другие мастера футбола.

Общество с ограниченной ответственностью Лонг Кэт было основано в Саранске в 2010 году. На сегодняшний день основное направление деятельности организации - разработка CRM систем.