В Большеберезниковском районе горела баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.

Указанное происшествие произошло утром 22 июля на территории села Гарт. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелась баня. К моменту приезда пожарных пламя успело охватить постройку на площади 18 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Торбеевском районе горели надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru