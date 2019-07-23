В Большеберезниковском районе горела баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.
Указанное происшествие произошло утром 22 июля на территории села Гарт. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелась баня. К моменту приезда пожарных пламя успело охватить постройку на площади 18 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Торбеевском районе горели надворные постройки.
Источник: 13.mchs.gov.ru