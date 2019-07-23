В Саранске загорелась подстанция

В Саранске произошел пожар на подстанции.
Днём 22 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лодыгина. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что произошло возгорание на подстанции. Загорелась ячейка токораспределительного устройства на площади 2 кв. м.
В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.
По предварительным данным, вследствие рассматриваемого происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Торбеевском районе горели надворные постройки.
Источник: 13.mchs.gov.ru