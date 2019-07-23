В Саранске загорелась подстанция

В Саранске произошел пожар на подстанции.

Днём 22 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лодыгина. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что произошло возгорание на подстанции. Загорелась ячейка токораспределительного устройства на площади 2 кв. м.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

По предварительным данным, вследствие рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Торбеевском районе горели надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru