В Рузаевском районе суд взыскал материальный ущерб с гражданина, устроившего ДТП

В Рузаевском районе суд взыскал материальный ущерб с гражданина, по вине которого произошло ДТП.

Происшествие произошло в марте нынешнего года. В результате данного инцидента был поврежден автомобиль, владельцем которого является гражданка Чудмаева.

Указанная гражданка обратилась в суд с иском о взыскании с виновника аварии, которым является гражданин Ермишин, материального ущерба.

Решением Рузаевского районного суда с виновника происшествия в пользу гражданки Чудмаевой был взыскан материальный ущерб в размере 322,4 тыс. рублей.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru