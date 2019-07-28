Житель Мордовии пропал без вести, уехав в Санкт-Петербург

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Мордовии, который несколько лет назад пропал без вести, уехав в Санкт-Петербург.

Косимов Юрий Юрьевич 1964 года рождения, проживающий в Саранске, 10 января 2016 года уехал в Санкт-Петербург на заработки. С тех пор никакой информации о местонахождении гражданина нет. Известно, что мужчина является уроженцем деревни Шимаревка Торбеевского района.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-84-34, 29-90-23 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Лямбиря.

Источник: 13.мвд.рф