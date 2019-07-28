Управляющая компания выплатит компенсацию за повреждение имущества жительнице Рузаевки

В Рузаевке суд взыскал с управляющей компании ущерб, причиненный повреждением имущества.

Гражданке Горбачевой принадлежит квартира, расположенная в доме, управление которым осуществляет ООО УО «Спецремстрой». В марте нынешнего года данную квартиру затопило талыми водами через крышу дома. Причиной протечки стал износ кровли.

Решением Рузаевского районного суда с упомянутой управляющей компании было взыскано 65,2 тыс. рублей в пользу гражданки Горбачевой в возмещение вреда, причиненного имуществу, 5 тыс. рублей моральной компенсации, а также штраф в размере 35,1 тыс. рублей.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru