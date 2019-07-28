В Мордовии несовершеннолетним правонарушителям рассказали о вреде наркотиков

23 июля в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии состоялось очередное мероприятие с участием представителя УНК МВД по Мордовии Екатерины Юдиной.

В ходе указанной встречи был проведен кинолекторий антинаркотического содержания, а также были обсуждены жизненные ситуации с ответами на вопросы.

Представитель службы довела информацию о том, что наркотики наносят невосполнимый ущерб психике человека и приводят к деградации личности.

Также в ходе общения были затронуты темы, касающиеся административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф