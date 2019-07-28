Сотрудники МЧС советуют жителям Мордовии остерегаться клещей

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о том, что нужно делать, если укусил клещ.

Необходимо помнить о том, что тяжелые инфекционные заболевания, которые передаются клещами, проявляются спустя некоторое время после укуса. Лишь в том случае, если в течение двух месяцев после укуса никаких симптомов не было обнаружено, можно утверждать, что опасность миновала.

Клеща ни в коем случае нельзя вырывать. Насекомое следует аккуратно выкручивать. Нельзя давить клеща, поскольку в данном случае опасность заражения многократно возрастает. Насекомое необходимо постараться захватить ближе к голове и извлекать медленно.

Извлеченного клеща следует поместить в небольшую стеклянную емкость с водой, снабженную плотно закрывающейся крышкой.

Ранку, из которой был извлечен клещ, следует промыть водой с мылом, а затем обработать антисептиком.

Если на коже появилось покраснение вокруг места присасывания клеща или в течение 3−30 дней поднялась температура тела, нужно обратиться за медицинской помощью.

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Источник: 13.мвд.рф