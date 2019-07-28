В Мордовии завершились учебно-тренировочные сборы кинологов

В Мордовии состоялось закрытие ежегодных сертификационных испытаний и учебно-тренировочных сборов расчетов поисковой кинологической службы МЧС РФ.

На этапе «Поиск пострадавших в техногенной среде» победу одержали представители Набережно-Челнинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ. В поиске пострадавших в природной среде лучшими стали представители специализированной пожарно-спасательной части ФГКУ «1-й отряд ФПС по Удмуртской республике», им же досталась победа в личном зачете. На командном этапе победителем стала сборная команда ГКУ «Поисково-спасательная служба республики Татарстан». В общекомандном зачете первое место заняла сборная команда Казанского поисково-спасательного отряда.

За целеустремленность и индивидуальность благодарственным письмом были награждены Яковлева Екатерина и собака по кличке Кимми. За волю к победе грамоту получили Шайхутдинова Гульнара и собака по кличке Байкал.

Учебно-тренировочные сборы проходили на базе учебного городка учебно-методического центра ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ».

Ранее сообщалось, что в Мордовии были проведены сборы инспекторского состава ГИМС.

Источник: 13.mchs.gov.ru