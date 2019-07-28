В Ленинском районе Саранска проходит месячник «Неблагополучная семья»

В Ленинском районе Саранска проходит месячник под названием «Неблагополучная семья».

Указанный месячник будет проводиться до 15 августа.

Целями проведения месячника являются выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, подготовка детей из этих семей к новому учебному году, выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, нарушения их прав и законных интересов, оказание своевременной помощи семье и детям.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru