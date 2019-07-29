В Дубенском районе в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний мотоциклист.

Указанное происшествие произошло вечером 26 июля на территории села Поводимово. По предварительной информации, 15-летний подросток, управлявший мотоциклом марки ИЖ, в определенный момент движения перестал контролировать процесс управления транспортным средством. По этой причине мотоцикл опрокинулся.

Мотоциклист был госпитализирован. О состоянии парня нет никаких сведений.

Известно, что у юноши нет водительского удостоверения. Также есть информация о том, что парень ехал без шлема.

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Источник: гибдд.рф