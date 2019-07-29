В Атюрьево горела надворная постройка

В Атюрьево пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

Днём 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Бараево. Возле дома №42, расположенного по указанному адресу, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 42 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru