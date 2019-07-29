Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии активно вступают в профсоюзы

В УФСИН РФ по Мордовии развивается профсоюзное движение.

В состав объединенной профсоюзной организации УФСИН РФ по Мордовии в настоящее время входит 1291 работник.

С начала нынешнего года были образованы и поставлены вновь на учет три первичные профсоюзные организации, во втором полугодии в объединенную профсоюзною организацию планируют вступить сотрудники межрегионального учебного центра и уголовно-исполнительной инспекции.

В нескольких первичных профсоюзных организациях были созданы молодежные комиссии с целью защиты социально-экономических и трудовых прав молодежи, привлечения её к активной профсоюзной деятельности.

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Источник: 13.fsin.su