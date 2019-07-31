Дубравный прокурор посетил одну из колоний Мордовии

Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мордовии Алексей Рябцев посетил исправительную колонию №6.

В сопровождении начальника ИК-6 Сергея Симакова прокурор посетил медицинскую часть, столовую, отряд для содержания осужденных, оставленных в учреждении для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, жилые и рабочие камеры, библиотеку, комнаты для проведения краткосрочных и длительных свиданий, центральный пост видеонаблюдения.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Дубравный прокурор также провел прием осужденных по личным вопросам.

Также читайте о том, что одну из колоний Мордовии посетили родственники осужденных.

Источник: 13.fsin.su