«Цифровая экономика» в действии: «Ростелеком» построит оптическую сеть до социально значимых объектов в Республике Мордовия

«Ростелеком» выступит в Республике Мордовия партнером государства в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» – составляющей части национальной программы «Цифровая экономика». Компания построит высокоскоростные волоконно-оптические линии связи до 546 социально значимых объектов региона.

Оператор признан победителем аукциона на территории республики и заключит контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компании предстоит построить до конца 2021 года около 900 км оптики. Доступ к цифровым сервисам получат 150 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 240 образовательных учреждений, районные отделения государственной власти и местного самоуправления и пожарные части.

Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия:

«Благодаря проекту широкополосное соединение появится во всех социально значимых объектах республики. Это очень важно, поскольку многие организации до сих пор пользуются устаревшими технологиями. Условия для подключения интернета будут созданы для жителей абсолютно всех населенных пунктов и участников рынка Мордовии».

На первом этапе, в текущем году, компания построит 100 км ВОЛС до 153 учреждений республики.

Андрей Опарин, технический директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Строительство оптики решит проблему доступа сельчан к качественному и высокоскоростному интернету, поможет обеспечить оперативный обмен информацией между соцобъектами и ведомствами региона».