В Саранске лишат водительских удостоверений двух автомобилистов, имеющих психические расстройства

В Мордовии прокуратура защищает права участников дорожного движения.

Прокурор Пролетарского района Саранска направил в суд два заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами у лиц, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Суд удовлетворил данные заявления.

Вступившие в законную силу решения суда направлены в УГИБДД МВД по Мордовии для изъятия водительских удостоверений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru