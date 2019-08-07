Мордовия: видеонаблюдение от «Ростелекома» помогает заботиться о близких

В сезон отпусков и каникул спрос на услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» вырос в три раза по сравнению с зимой и весной этого года. Активный рост продаж зафиксирован в начале летнего сезона. Чаще всего видеокамеры приобретали жители Саранска, Ардатова, Атяшева и Рузаевки.

Сергей Прокофьев, директор по работе с массовым сегментом филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Жители Мордовии купили более 800 камер для внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Рост популярности услуги среди наших абонентов мы связываем с безопасностью и заботой о близких. Можно удаленно наблюдать за детьми и престарелыми родителями, за порядком на придомовой территории. В случае возникновения нештатной ситуации интеллектуальная система уведомит хозяина о событии в ту же секунду через мобильное устройство».

Елена Ванюшкина, пользователь услуги:

«“Видеонаблюдением” пользуюсь уже больше года. Очень довольна! Во время учебного года я контролировала детей, проверяла, чем они занимаются в свободное время после учебы, учат уроки или играют в компьютерные игры. А совсем скоро мы уезжаем в отпуск, и я совершенно спокойна – мое жилье будет в безопасности. Камеры видеонаблюдения помогут мне следить за квартирой со смартфона в режиме онлайн».

Цифровую камеру легко установить и активировать самостоятельно, а также настроить параметры изображения. Управлять услугой можно в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте сервиса. Записи хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифного плана. Сервис работает от Wi-Fi-сети любого провайдера. При возникновении проблем с доступом в интернет видео не пропадет и будет записано на SD-карту.

Узнать об услуге «Умный дом. Видеонаблюдение» и оставить заявку на приобретение камер можно на сайте https://www.company.rt.ru/, по бесплатному телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».