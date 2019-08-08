Республика Мордовия: «Ростелеком» помогает пенсионерам осваивать компьютер

«Ростелеком» выступит техническим партнером благотворительного проекта по обучению пожилых людей компьютерной грамотности. Организаторы проекта – региональные отделения Пенсионного фонда (ПФР) и «Союза пенсионеров России». В этом году курсы будут проходить с августа по декабрь на базе ПФР в 5 районах республики.

«Ростелеком» предоставит организаторам и участникам обучения высокоскоростной доступ в интернет и обеспечит техническую поддержку.

Вера Ключникова, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России»:

«Развитие информационных технологий требует от жителей пенсионного возраста знаний и умений для работы в сети интернет. Это значительно облегчает пожилым людям жизнь, не нужно выходить из дома, чтобы получить необходимые справки или документы. А для одиноких пенсионеров, которые чаще всего общаются только с врачами и соседями по подъезду, интернет не просто средство решения бытовых задач, но и окно в мир. Мы благодарим “Ростелеком” за активную поддержку нашего проекта».

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Уверен, что уроки интернет-грамотности научат пенсионеров свободно общаться в социальных сетях, пользоваться электронными государственными услугами, легко находить интересующую информацию в поисковых системах».