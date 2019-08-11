В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
В ночь на 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 70 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №76, расположенного по указанному адресу, горит мусорный контейнер. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
Вследствие данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru