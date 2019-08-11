Валютный рынок Форекс без вложений

Тем пользователям, которые знакомы с рынком Форекс поверхностно, покажется странным, что на Forex можно заработать без каких-либо денежных вложений. Торговля на финансовом рынке происходит на денежные средства трейдера, который может, как получить прибыль, так и убыток. Однако существуют способы зарабатывать на Форекс без вложений. А более подробно об этом валютном рынке, вы можете почитать здесь: https://alpari.com/ru/beginner/articles/what-is-forex/.

Первый способ – участие в конкурсах или турнирах

Многие брокерские компании периодически проводят среди трейдеров конкурсы или турниры. Все они имеют призовой фонд. Различают:

Платное участие;

Бесплатное участие.

Если будущий конкурсант хочет принять участие в конкурсе, то ему нужно пройти регистрацию. Брокер, который проводит такой конкурс или турнир открывает для него специальный конкурсный счет. В зависимости от условий, платного участия или бесплатного, конкурсант должен будет либо пополнить свой реальный счет на необходимую денежную сумму, либо он принимает участие бесплатно, без каких-либо денежных вложений.

После открытия конкурсного счета, брокер начисляет всем конкурсантам одинаковую сумму виртуальных единиц, на которые трейдерам и предстоит торговать. По результатам подведенных итогов трейдеры, которые показали наилучшие результаты, получают призы. Обычно таких призов несколько, чем ближе к первому месту, тем крупнее приз.

На таких конкурсах призовое место может достигать несколько сотен долларов, то есть можно заработать денежное вознаграждение без вложений, просто приняв участие в конкурсе и заняв одно из призовых мест.

Второй способ – партнерские программы на Форекс

Такой способ подойдет тем людям, которые умеют приглашать и общаться с друзьями, знакомыми и незнакомыми людьми. Чтобы зарабатывать в данной сфере, нужно выбрать брокера и заключить с ним партнерское соглашение, то есть стать его партнером.

Этот способ хорош тем, что партнеру совершенно не обязательно уметь торговать и знать основы финансового рынка.

Основные условия для заработка:

Умение приглашать;

Убеждать;

Расписывать преимущества трейдинга или инвестирования в ПАММ – счета;

Общаться.

Заработок на Форекс партнерках будет составлять до 50% от каждого проторгового Лота трейдером. То есть трейдер будет торговать, а партнер получать свой процент. Кроме этого можно приглашать клиентов для инвестирования в ПАММ счета. Партнер также будет получать свое вознаграждение от прибыли ПАММ счета.