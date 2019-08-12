В Саранске завершается благоустройство придомовых территорий

В пресс-службе администрации Саранска 12 августа, после оперативного совещания, сообщили о ходе работ по благоустройству в районах города.

Сергей Мильченков, глава Администрации Октябрьского района, доложил собравшимся о завершении основного вида работ. В течение недели, отметил Мильченков, подрядная организация должна закончить установку нескольких опор наружного освещения.

В Пролетарском районе городского округа Саранск, где работы ведут те же подрядчики, что и на Химмаше (ООО «Дорожник»), состояние дел на текущий момент следующее. Благоустройство завершено в шести придомовых территориях из десяти и должно окончательно закончиться в течение двух недель.

Мэр города Петр Тултаев напомнил также о необходимости плана на 2020 год, и, в частности – о подготовке проектно-сметной документации.