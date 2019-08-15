«Ростелеком»: 43 многоэтажки в Саранске теперь всегда под наблюдением

«Ростелеком» установил системы круглосуточного облачного видеонаблюдения за придомовой территорией в 43 многоквартирных домах вторичного жилого фонда во всех районах Саранска. Оператор произвел монтаж и настройку оборудования и предоставил председателям домовых комитетов удаленный доступ к видеофайлам. 4300 жильцов получили возможность наблюдать за обстановкой во дворах через браузер на сайте компании или в мобильном приложении «Умный дом».

Первую из систем «Ростелеком» установил в многоквартирном доме на Ботевградской улице, 25. Теперь под видеоконтролем подъезд, автостоянка и детская площадка.

Надежда Щербинина, председатель домового комитета дома № 25 по Ботевградской улице:

«Происшествия у нас случаются редко, но бывают ситуации, когда необходимо просмотреть видеозапись, чтобы решить возникающие спорные ситуации. Например, никто не застрахован от повреждения или угона автомобиля, иногда жильцы портят общее имущество дома. Мы решили обезопасить себя и свой двор с помощью современных технологий. И дети на детской площадке теперь под присмотром, при желании родители могут наблюдать за ними через компьютер или на личном гаджете».

Видеонаблюдение за придомовой территорией ведется с внешней IP-камеры высокого разрешения с инфракрасной подсветкой, которая позволяет получить четкую картинку даже ночью. Записи хранятся в защищенном облаке от 7 до 30 дней. Жильцы дома могут просмотреть видео у домкома или настроить удаленный доступ на личный гаджет.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Для подключения многоквартирного дома к системе облачного видеонаблюдения нужно заявление от председателя совета дома или председателя товарищества собственников жилья. Если большинство жителей на общем собрании приняли такое решение, мы приступаем к созданию системы».

Услуга может быть интересна и бизнес-сегменту: управляющим компаниям, ТСЖ многоквартирных домов, строителям, владельцам бизнес-центров, торговых компаний, промышленных предприятий и складов для наблюдения за собственными помещениями и прилегающими территориями.