В Саранске было объявлено штормовое предупреждение на 16 августа

В Саранске 16 августа ожидается ухудшение погоды.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы на территории Саранска ожидается гроза. Кроме того, в городе могут наблюдаться порывы ветра скоростью до 20 метров в час.

Сотрудники МЧС призывают горожан убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Автомобилистам рекомендовано парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, горожане должны обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Источник: adm-saransk.ru