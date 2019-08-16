В Саранске житель Чебоксар до смерти избил мужчину

В Саранске житель Чебоксар во время ссоры до смерти избил своего земляка.

10 августа три жителя Чебоксар, находясь в арендованной ими квартире, расположенной по адресу – улица Попова, распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между двумя мужчинами 40- и 53-летнего возраста вспыхнула ссора. Постепенно словесная перепалка переросла в драку, после завершения которой участники конфликта легли спать. Утром следующего дня 40-летний мужчина и один из его собутыльников обнаружили, что их 53-летний приятель мертв.

40-летний гражданин, желая избежать наказания за избиение 53-летнего мужчины, вследствие которого последний скончался, покинул территорию Мордовию. Подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан в Чебоксарах. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф