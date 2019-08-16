Мордовия присоединится к акции «Живи, лес!»

Мордовия присоединится к экологической акции под названием «Живи, лес!».

Указанная акция будет проходить до 31 октября. Главной её целью является привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.

В рамках акции будет проводиться посадка леса, уборка мусора, сбор семян лесных культур. Также будут организованы просветительские мероприятия и выставки, способствующие распространению знаний о лесе.

Федеральное агентство лесного хозяйства является организатором данной акции.

По информации «Известий Мордовии».

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