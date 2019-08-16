В Кочкуровском районе ДТП унесло жизнь 57-летней женщины

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 57-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло вечером 15 августа на 46-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Кочкурово и границей с Пензенской области. 29-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Тигуан», совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая внезапно начала пересекать проезжую часть.

Пострадавшая была госпитализирована. В медицинском учреждении женщина скончалась.

Известно, что у 29-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф