В Темниковском районе горел жилой дом

В Темниковском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 17 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пурдошки. На улице Куйбышева загорелся жилой дом №7.

Огонь повредил постройку на площади 72 кв. м.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru