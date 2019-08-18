17 августа глава администрации Саранска Пётр Тултаев совершил обход городских территорий.

Градоначальник посетил ярмарки выходного дня в каждом районе Саранска. Пётр Тултаев отметил, что производители сельскохозяйственной продукции должны иметь возможность продать выращенные фрукты и овощи на рассматриваемых мероприятиях.

Также глава городской администрации проверил ход работ по ремонту и строительству мостов на Северо-Восточном шоссе. В настоящее время на данные объекты завозятся строительные материалы, а также бетонируются швы, укрепляются подпорные сооружения, ведутся работы по бетонированию подпорной стенки, производится засыпка песком подходов к мосту. На втором путепроводе производится бурение грунта под буронабивные сваи.

Кроме того, Пётр Тултаев посетил бульвар братьев Веденяпиных, куда подрядная организация в эти дни завозит МАФы. Со вторника по указанному адресу начнется укладка асфальтобетонного покрытия и организация точек доступа Wi-Fi.

Также 17 августа Пётр Тултаев обсудил проект парка в Ленинском районе города.

Кроме того, градоначальник оценил качество покрытия дорог на улицах Комарова, Евсевьева, Студенческой, М.Расковой, Попова, Невского, Лесной, Щорса, Лазо, Веселовского, Севастопольской, Пуркаева, Гожувской, Лихачёва, проспектах 60 лет Октября и 70 лет Октября.

Пётр Тултаев поручил скорректировать план ремонта дорог на ближайшие два года. Одним из участков, который будет включен в план ремонта на следующий год, станет улица Евсевьева от улицы Ульянова до улицы Студенческой. Глава Саранска также распорядился в срочном порядке провести отсыпку асфальтогранулята на наиболее проблемных участках улицы Фурманова.

Также читайте о том, что власти Саранска намерены избавить город от неприятного запаха.

Источник: adm-saransk.ru