Футбольная команда «Мордовия» со счетом 2:3 проиграла ФК «Чертаново»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 2:3 уступила победу ФК «Чертаново» из Москвы.

Указанный матч прошел 18 августа в Саранске. Игра проходила на стадионе «Старт».

Первый мяч в ворота команды из Москвы отправил Данила Буранов, успешно реализовав пенальти на 12-й минуте матча. Спустя две минуты, второй гол на счет «Мордовии» записал Виктор Сергеев. Ближе к концу первого тайма два мяча в ворота мордовской команды отправил Владислав Сарвели. В конце второй тайма победный для «Чертаново» гол забил Дмитрий Цыпченко.

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Источник: fc-mordovia.ru