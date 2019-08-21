В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты с советами по захвату земель

В Мордовии по требованию прокуратуры был заблокирован доступ к сайтам, на которых размещалась информация о способах незаконного захвата земельных участков.
Сотрудниками прокуратуры Ардатовского района было выявлено 9 сайтов, на которых была опубликована указанная информация.
Прокурор Ардатовского района направил в Ленинский районный суд Саранска три административных исковых заявления о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории России.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Доступ к сайтам был заблокирован.
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Источник: prokrm.ru