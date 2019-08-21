Мошенники, которые представляются работниками банков, атакуют жителей Мордовии

Несколько жителей Мордовии были ограблены неизвестными мошенниками, которые представлялись работниками банков.

Недавно 61-летнему жителю Рузаевки позвонил ранее незнакомый ему гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить деньги со счета мужчины, а затем под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств попросил горожанина сообщить персональные данные. Пострадавший предоставил незнакомцу необходимую информацию, а после этого обнаружил, что с его банковского счета были украдены деньги в сумме 65 тыс. рублей.

Аналогичным путем были ограблены три жительницы Рузаевки 1973, 1981 и 1983 годов рождения. Общая сумма денежных средств, украденных у женщин, составила 95 тыс. рублей.

Также 46-летняя жительница Ардатова, поверив мошеннику, представившемуся работником банка, осталась без денег в сумме около 5 тыс. рублей.

Пять жительниц Саранска аналогичным путем пополнили кошельки мошенников на 73,5 тыс. рублей.

52-летняя жительница Торбеевского района и 36-летняя жительница Кадошкинского района после разговоров с подставными работниками банков лишились 4 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

В настоящее время полицейские проводят проверки по данным фактам.

Читайте также о том, что жительница Мордовии подозревается в заведомо ложном доносе.

Источник: 13.мвд.рф