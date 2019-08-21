Житель Саранска во время ссоры едва не убил малознакомого мужчину

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Саранска, который во время ссоры ударил ножом мужчину.

Утром 16 августа 29-летний житель Саранска находился в селе Кемаево. На одной из улиц указанного населенного пункта гражданин поссорился с малознакомым мужчиной 30-летнего возраста, который также проживает в Саранске. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента ножом в грудную клетку.

Пострадавший был госпитализирован в Ичалковскую районную больницу.

В кратчайшие сроки 29-летний житель Саранска был задержан.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе осудили местного жителя, ударившего своего знакомого ножом.

Источник: 13.мвд.рф