В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже алкогольной продукции

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух парней, которые подозреваются в краже алкогольной продукции.

Вечером 1 августа два неизвестных парня, приблизительный возраст которых составляет 18 лет, похитили из сетевого магазина, расположенного по адресу – улица Пролетарская, алкогольную продукцию.

Один из предполагаемых преступников был одет в толстовку темного цвета с капюшоном и темные спортивные штаны, а также имел при себе рюкзак темного цвета. Второй подозреваемый был одет в куртку темного цвета с капюшоном и джинсы синего цвета. Также молодой человек имел при себе синий рюкзак.

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении разыскиваемых парней, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 89179991747, 29-90-17 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф