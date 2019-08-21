В Саранске происходит модернизация "Центра занятости населения"

В ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» идет реализация регионального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по модернизации службы занятости.

Благодаря реализации указанного проекта прием граждан будет осуществляться в порядке электронной очереди. Кроме того, будет организовано пространство цифровых сервисов, где клиентам будет предоставлен бесплатный доступ к порталам по поиску работы.

Директор ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» Игорь Юрченков говорит о том, что профессиональная готовность кадров центра занятости к решению задач, связанных с новыми особенностями деятельности, является одним из ключевых факторов эффективности проводимых изменений.

Также читайте о том, что в Ленинском районе Саранска в августе было выявлено три нарушения земельного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru