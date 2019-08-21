В Рузаевке откроется новое производство

Число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Рузаевка» выросло до восьми.

В реестр была добавлена компания «Эко Компаунд Групп Поволжье».

Новый проект предусматривает запуск в Рузаевке производства полимерных компаундов специального назначения для кабельной промышленности мощностью 1200 тонн в год на общую сумму в 1 млрд рублей. В моногороде будет создано 45 рабочих мест. Реализация проекта обойдется в 146,7 млн рублей.

В общей сложности резидентами ТОСЭР «Рузаевка» будет трудоустроено 914 человек. Суммарная стоимость инвестиционных проектов составляет 1,3 млрд рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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