В Мордовии осужденные сыграли в городки

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии в рамках плана выходного дня были проведены соревнования среди осужденных по командной игре городки.

От каждого отряда была заявлена команда, в состав которой вошли пять человек. Шесть команд с большим энтузиазмом и рвением к победе включались в игру.

Первое место заняли осужденные отряда №3. Второе место досталось осужденным отряда №1. Третье место разделили между собой осужденные отрядов №№6 и 7.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su