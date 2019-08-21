В школах Саранска праздничные линейки пройдут 2 сентября

Торжественные линейки в школах Саранске пройдут 2 сентября.

Соответствующее решение было принято в ходе педагогической конференции, которая прошла 21 августа. За то, чтобы линейки в школах Саранска прошли в понедельник, а не в воскресенье, проголосовали руководители образовательных учреждений города.

В Мордовии в нынешнем году в 252 школах будут проходить обучение 72328 детей, среди которых 7669 первоклассников. Также стоит отметить, что в Краснослободске откроется новая школа.

Также читайте о том, что в Саранске комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав приняла участие в антинаркотической акции.

Источник: mordovmedia.ru