В Мордовии полицейские провели четвертый этап операции «Нелегальный мигрант»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов повели итоги проведения четвертого этапа операции под названием «Нелегальный мигрант».

Четвертый этап указанной операции проводился в период с 5 по 11 августа. К административной ответственности было привлечено 142 правонарушителя.

Общая сумма штрафов, наложенных за нарушения миграционного законодательства, составила 284 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф