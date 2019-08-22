В Саранске пройдет акция «Ночь кино»

В Саранске пройдет акция под названием «Ночь кино».

Краеведческий музей имени Воронина ждет гостей 23 августа. В рамках акции в данном учреждении будут проведены экскурс в историю возникновения кино в Саранске и познавательная лекция «Смотрите кино!», в ходе которой можно будет узнать о первых кинотеатрах, появившихся в городе, а также о тех, кто стоял у истоков развития кинопроката в Мордовии. Мероприятия начнутся в 15:00.

Музей Эрьзи приглашает 27 августа на показ двух небольших документальных фильмом о скульпторе Степане Эрьзе. Показ начнется в 18:30.

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Источник: mordovmedia.ru