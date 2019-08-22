В Мордовии стартовала акция «Здравствуйте, я ваш участковый»

В Мордовии стартовала профилактическая акция под названием «Здравствуйте, я ваш участковый».

Указанная акция будет проводиться до 20 октября. В рамках рассматриваемого мероприятия стражи порядка проведут поквартирные обходы с вручением визитных карточек, а также разместят в подъездах многоквартирных жилых домов и иных местах с массовым пребыванием людей информационные листовки.

Ответственные от руководства территориальных отделов полиции обеспечат проверку жилого сектора для установления осведомленности населения о своём участковом.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф