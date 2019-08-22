В Саранске горела бесхозная постройка

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения.

Вечером 21 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Тани Бибиной. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит бесхозная постройка. Площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru